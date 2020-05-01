【新冠肺炎】歐盟馮德萊恩支持調查疫情如何出現　認為中國要參與

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月30日接受電視台訪問時，表態支持調查新冠肺炎（COVID-19）疫情是如何出現，以便在下次疫情浮現前能夠盡早收到警號及應對，她認為中國的參與重要。

馮德萊恩：要改進預警系統

馮德萊恩在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，從這次疫情中可以學會的是，總體需要更多確切的數據，也需要一個中央實體（centralized entity）去分析這些數據，以改進預先警報系統。

她舉例稱在歐盟的層面上，歐盟需要一個更健全的資料系統，以應對類似新冠病毒的疫情危機，她稱「要建立可靠的系統，我們需要有透明度，在疫情後，我們要着手去做」。

🔻馮德萊恩的受訪片段🔻

馮德萊恩認為中國參與重要

主播之後問她，她是否想看到中國與歐盟委員會等合作去弄清這次疫情是如何出現，馮德萊恩表示「是的，我認為這是重要的，對全世界也是重要，你永遠不會知道下次疫情何時出現，所以我們希望在下次時，我們已吸取教訓，建立有效的預警系統，全世界也要為此作出貢獻。」

主播再問她會否擔心此將導致與中國的關係轉差時，馮德萊恩稱她並不同意，她說「我不這麼認為，因為這是我們整體的利益，我意思是這次疫情造成如此大的破壞，為了每一個國家的利益，為了作更好的準備，我們都不知道下次是何時，但現在要做更好準備了。」

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