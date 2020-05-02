【新冠肺炎】美國實際死亡人數或更多　州政府被揭施壓瞞報

美國公布的全美新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡人數已經超過6.5萬。美國媒體稱，真實數字是較現時為低，或少數以萬計。

耶魯大學公共衞生學院的流行病學家溫伯格（Daniel Weinberger）告訴美國廣播公司（ABC News），他分析美國約翰斯・霍普金斯大學的數據後估計在3月1日至4月3日有多少死亡個案是沒有被計算在內，結論是估計美國官方死亡數字比實際少數以萬計。他稱真實數字可能是已通報數字的大約一倍。

美國廣播公司調查顯示，迄今為止，美國僅有550萬人接受新冠測試，佔美國總人口的2%。雖然和很多國家相比，550萬是一個龐大數字，但美國廣播公司指出，從人口佔比看，2%遠遠低於美國應達到的測試水平，而這也正是死亡統計不全面的重要原因。

美國廣播公司說，美國各州和地區的測試條件持續不足，意味很多地方僅能為已經出現徵狀的患者提供測試。那些沒有經過測試就死亡的，以及在家中或其他非醫療機構死亡的，都沒有被統計。

報道指出，美國目前尚無一個全國統一的系統調查死亡人數，甚至直到4月中旬，還在僅僅統計有明確陽性測試結果的死亡病例。美國病理學家學會（College of American Pathologists）的威廉姆森博士（Dr. Alex Williamson）告訴美國廣播公司，現在最大的問題是數字的「分母」，他們需要知道有多少人染疫、多少人住院、多少人死亡。他說美國最要需要做的事是增加檢測數量。

除測試條件不足造成的統計誤差外，美國媒體調查指出，漏報、瞞報等現象也進一步掩蓋真實數字。

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美國廣播公司上周報道該國養老院中因新冠肺炎或相關併發症致死的人數已上萬，而CDC直到上周才開始將養老院死亡數據納入總計，且目前尚不清楚美國什麼時候開始在全國死亡個案統計中計入這些數據。

美國《國會山報》4月29日報道稱，美國甚至有地方政府有瞞報的行為。以佛羅里達州為例，《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）在報道指出法醫點算的死亡數字高過州政府10%後，州政府政策不久改變，官員據報扣起法醫數據逾1周。

佛州法醫委員會主席尼爾森（Stephen Nelson）向《坦帕灣時報》表示，州政府衞生部門告訴他，有關方面計劃從死亡數據中，刪除死因以及病例說明。

《國會山報》網站29日在報道中指出，佛羅里達的邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）的法醫辦公室被遊說限制外界取閱死亡紀錄；棕櫚灘縣（Palm Beach County）的法醫上周被州政府律師指示停止發佈死亡個案紀錄；希爾斯伯勒縣（Hillsborough County）在《坦帕灣時報》提出質疑前數周，都一直拒絕公開有關記錄，直至4月28日才發布有死者身份的紀錄。棕櫚灘縣辦公室的工作人員彼得里諾（Paul Petrino）說，當他接到縣檢察官要求停止公布死亡數據的電話時感到震驚。