【新冠肺炎】世衛稱已給予各國足夠預警時間　相信病毒源於天然

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月1日指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍是構成國際關注的突發公共衛生事件，又稱世衛在疫情初期已給予各國足夠預警時間。世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）同日指出，相信病毒是源於自然界。

新冠肺炎：譚德塞稱，世衛在疫情初期已給予各國足夠預警時間。圖為他2月28日在瑞士出席有關新冠肺炎的新聞發布會。（Reuters）

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譚德塞指出，新冠肺炎疫情繼續構成國際關注的突發公共衛生事件，並對疫情的潛在影響深感憂慮，擔心病毒在衛生系統較弱的國家加速傳播。

他強調，世衛會繼續與不同國家及夥伴合作，同時稱世衛在疫情初期已給予各國足夠預警時間。他指出，世衞早在1月30日已宣布新冠肺炎為全球緊急公共衞生事件，當時中國境外只有82宗病例。他又表示世衛與美國有不斷保持聯繫。

瑞安同日指出，許多科學家研究後確信，病毒並非人為造出，而是源於自然。他強調確定宿主很重要，有助防止疫情重現。美國總統特朗普4月20日表示，掌握資料,病毒可能來自中國的病毒研究所。