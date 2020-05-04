【新冠肺炎】日本最快傍晚發布延長緊急狀態令至5月31日

日本5月4日召開諮詢委員會會議，就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）頒布的緊急狀態令應否延長進行商討。會後政府同意將延長緊急狀態令至5月31日，首相安倍晉三預料在稍後黃昏至晚上時間宣布有關決定。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月29日，戴着口罩的新幹線列車車長。（Reuters）

日本在4月7日宣布部分縣進入緊急狀態，並在16日拓展至全國，緊急狀態令原定在5月6日結束。

諮詢委員會會議在4日早上舉行，會上經濟再生擔當大臣西村康稔表示，全國疫情感染數字雖有緩和趨勢，但仍未達預期水平，地方醫療系統仍然受壓，繼續需要國民協助抗疫。

會後西村在記者會上表示，政府決定在將延長緊急狀態令至5月31日。相關議案將在下午於國會辯論，預料首相安倍晉三會在黃昏至晚上時間正式宣布決定。

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部分地區放寬限制

日本放送協會（NHK）報道，日本政府會按疫情狀況，放寬部分地區限制措施。報道指除東京、大阪、京都、兵庫、北海道等13個都道府縣外，其他地區在遵守「新生活模式」下，可放寬部分限制，如商店重開等。

新生活模式包括避免跨縣旅遊、在晚上外出、及前往人煙稠密的場所。至於暫停公眾活動、停課、鼓勵在家工作等則將繼續適用於全國。