【新冠肺炎】紐約時報：華府預測6月初每日3000人不治

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，《紐約時報》周一（5月4日）引述美國聯邦緊急事務管理局的一份內部文件報道，特朗普政府預測到了6月初，當地的死亡個案將回升至每日3000宗的水平。

報道引述文件稱，特朗普政府在呼籲重啟經濟的同時也基於疾控中心模型，整理了一份疫情預測，顯示未來幾星期美國的死亡個案可能持續上升，到了6月1日將達到每日新增3000宗，較目前多近一倍。

文件又預測，美國到今個月底單日新增確診個案會由目前每日約2.5萬宗飆升至每日20萬宗。報道指出，特朗普政府若堅持重啟經濟活動，可能會令美國疫情回復至3月中的水平。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）回應稱：「那並非白宮文件，也沒有提交給應對新型冠狀病毒的特別小組或經過有關機構審查，並不能反映特別小組所做的任何模型或已分析過的數據。總統對於重啟美國經濟的分階段指導方針是有科學根據，且獲得政府衛生及傳染病專家的同意。美國公民的健康是總統最為關注的事。」

根據美國約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）實時統計，美國至今累計有1,170,719人確診，共68,285人死亡。

（綜合報道）