與特朗普蓬佩奧表態相反　福奇否定病毒源自中國實驗室說法

新冠肺炎（COVID-19）疫情給美國造成巨大衝擊，美國政客指摘中國實驗室意外洩漏病毒，但是美國頂尖傳染病專家福奇（Anthony Fauci）接受美國《國家地理》（National Geographic）雜誌訪問時表示，沒科學證據顯示病毒在中國的實驗室製造，報道稱，他也不認同有人在實驗室洩露病毒的說法。

美國《國家地理》雜誌5月4日報道稱，福奇5月4日在接受該雜誌採訪時說，最有力的證據表明，這次大流行背後的病毒並非由中國的實驗室製造。他說「如果你觀察病毒在蝙蝠身上的進化和現在外面流行的病毒，那麼科學證據非常非常強烈地傾向於認為，這個病毒不可能是人工製造的或被蓄意改造。隨着時間推移的、逐步進化理論強烈表明，這種病毒是在自然中進化的，且跨越了物種界限。」

報道稱，同時基於科學證據，福奇也不認同「有人在野外發現病毒，將病毒帶回實驗室後導致洩漏」這個說法。

隨着美國疫情的逐漸緩和，美國政客目前加大了批評中國的力度，一方面指責病毒源自中國武漢的實驗室，另一方面要求中國賠償。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月30日在白宮記者會上說，他有看到過相關證據，證據顯示武漢病毒研究所是新冠病毒的來源。與此同時，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月3日在接受美國媒體採訪時說，有大量證據表明新冠病毒源自武漢一個實驗室。

但美國國家情報總監辦公室4月30日就發表聲明指出，稱其認同一個廣泛的科學共識，即新冠狀病毒既非人造也未經過基因編輯。然而聲明也指出，美國情報界將繼續嚴格檢視新信息和情報，以判斷疫情是源自接觸受感染的動物，還是武漢一所實驗室發生的意外。

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