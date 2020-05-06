網再熱議美國去年「不知名疾病」德特里克堡實驗室再變「風眼」

引起新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2源頭在哪？是來自自然或是人造？這是包括中國及美國在內一些政府的爭議焦點。有指病毒自美國，2019年7月在美國一個小社區出現的致命呼吸系統疾病的新聞近日再度被人重提，令有關討論再度被炒熱。

美國Frederick News-Post（暫譯：《弗雷德里克新聞郵報》）在5月6日的報道指出，早在馬里蘭州以及弗雷德里克縣（Fort Detrick）出現第一個個案前，中國官員就指新冠病毒是在弗雷德里克縣製造出來。弗雷德里克縣在3月16日出現第一宗確診個案。然而位於馬里蘭州北部的弗雷德里克縣何以成為網上輿論討論的話題？讓我們先看看馬里蘭州的「鄰居」、維珍尼亞州的一則新聞。

美國廣播公司2019年7月12日的報道中，指出維珍尼亞州出現「呼吸系統疾病」（respiratory illness），維珍尼亞州費爾法克斯縣衛生部門當時說，11天前有54人生病，病徵包括「上呼吸道徵狀（咳嗽）及肺炎」等，導致2人死亡以及「很多人」入院。事件發生在費爾法克斯縣一個名為Greenspring Retirement Community、位於Greenspring的社區，從字面可見，住在這裏的不乏退休人士。

美國廣播公司的分部WJLA-TV電視台稱收到一封發給當地居民的信，稱病人們的病徵包括發燒、咳嗽、身體發癢、喘氣、聲音嘶啞和全身無力。Greenspring的衛生部門施瓦茨稱，首宗個案，出現在6月30日。沒有人知道這個「不知名疾病」在社區中爆發的原因。

從「不知名疾病」到「新冠肺炎」

維珍尼亞州Greenspring在2019年出現「不知名疾病」爆發引發一些人對位於鄰州馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID ）是否疾病源頭的想像。有未經證實的輿論認為，弗雷德里克縣之所以有較多新冠肺炎確診個案，是因為它跟德特里克堡接近。然而這些有關USAMRIID及新冠病毒的說法繼續傳播，不止在中國媒體、菲律賓《馬尼拉時報》亦有幾份評論文章如此寫道。亦有中國官員轉發帖文，文中暗示病毒或來自弗雷德里克縣。

讓我們將時間撥後一點，來到2019年10月，有傳2019年10月18日至27日在中國武漢舉行的世界軍人運動會（2019 Military World Games）上，一名曾在德特里克堡受訓的軍人被指將新冠肺炎傳入參與或出席這個運動會的人群當中。

美國防部否認謠言

美國國防部在其謠言控制網站上已說明，這不是真的。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）稱來自中國政府的人提出這個主張是「完全荒謬以及不負任」。然而這無阻有關病毒來自USAMRIID的討論在網上流傳。

有指美國疾病控制和預防中心（CDC）2019年7月將USAMRIID列於生物安全級別第三級及第四級的工作叫停，所以它跟新冠病毒有關。USAMRIID發言人薩爾瓦托雷（Lori Salvatore）向《弗雷德里克新聞郵報》發電郵說：「這絕對是一個虛假陳述。USAMRIID沒有參與這個進攻性的研究。」

USAMRIID是美軍的生物防衛實驗室，研究高級別的病源體如伊波拉病毒。它的使命是保護在美國本土及海外執勤的軍人。實驗室是在安全檢查中「不過關」的情況下關閉。當時實驗室在從事有關伊波拉病毒以及妥拉血病、鼠疫及委內瑞拉馬腦炎病源菌，沒有病原體在實驗室外被發現。

《弗雷德里克新聞郵報》在報道中指出，實驗室在2020年3月27日准恢復所有工作，是令當地人不開心，但他們沒有因此逃走。

根據美國陸軍醫學研究與發展司令部（USAMRDC）一個Facebook帖文的內容，USAMRIID現時正在研究SARS-CoV-2，研究人員致力於病毒的複製和純化，以備將來測試。此外實驗室正在篩選一些小分子療法，或會導致新冠肺炎一個可能的療法出現。

USAMRIID亦有導致參與瑞德西韋（Remdesivir）出現的早期研究。這種藥本用於治療伊波拉出血熱。美國食品和藥物管理食品和藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA），用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。