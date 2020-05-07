特朗普要求韓國防衛費分攤13億美元　增加49%

美國政府向韓國提出的每年防衛費分攤額規模達13億美元（約101.4億港元），預計談判將出現相當大的「摩擦」。韓美連之後的磋商日程都沒確定。

韓國《東亞日報》5月7日報道，美國政府向韓國提出的、每年防衛費分攤額達13億美元。這比前一年韓方分攤額增加49%。由於上調幅度是韓美雙方協商工作組暫定協議的13%的接近4倍，因此預計到最終達成協議為止，磋商會面對莫大困難。

該報引述熟悉《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商的華盛頓外交消息人士在當地時間5月4日透露，美國要求韓國每年支付13億美元。雖然根據匯率變動存在差異，但這是在第10次協定中達成協議的10,389億韓圜基礎上要求追加近一半的金額。

特朗普3月底拒絕上調13%的方案後，美方將13億美元定為最終金額。特朗普政府的一名官員就此聲稱：「我們把（要求分攤額）從50億美元下調到13億美元，下調了很多（considerably）」，「美國一直表現出靈活性。」

在談判僵局不斷延長的情況下，美國政府高層領導人不斷發表施壓言論。特朗普在上個月舉行的白宮新聞發布會上強調，「富裕的韓國應該負擔更多」。他在接受路透社的採訪時，以特有的誇張說法就增額施壓，稱「韓國已決定多掏錢」。

韓國政府的態度是不會進一步讓步。一名官員說：「從最初提出的總額到暫定協議，美國的確下降了相當部分，但我們的立場是明確的。」另一名熟悉磋商情況的消息人士表示：「據我所知，暫時達成協議後，韓美之間沒有拿出有意義的協議方案。」