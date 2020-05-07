被扣美國人聲稱密謀控制委內瑞拉機場　帶走總統馬杜羅

被委內瑞拉逮捕的美國前軍人登曼（Luke Denman）5月6日透過影片指出，自己受僱佛羅里達州一間保安公司，收到指示控制加拉加斯機場，並將總統馬杜羅（Maduro Nicolas）帶上飛機前往美國。

圖為5月4日，委內瑞拉政府公開被捕美國人的身份證。（美聯社）

34歲的登曼在影片中接受審問，片段透過國營電視台發布。身穿灰色上衣的登曼表現得冷靜，並提到保安公司Silvercorp USA與委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）簽署合約，尋求將馬杜羅拉下台。他形容，自己是協助委內瑞拉人奪回國家的控制權。

登曼和同樣被扣的貝里（Airan Berry）是美國特種部隊前成員，曾於伊拉克服役。登曼表示，二人與Silvercorp的美國退伍軍人古德羅（Jordan Goudreau）簽約，1月在哥倫比亞訓練50至60名委內瑞拉人，為行動作準備。古德羅負責提供裝備。事成後，登曼將獲得10萬美元的報酬。

瓜伊多（Juan Guaido）團隊早前發聲明指，與任何保安和國防相關的公司並無關係。不過瓜伊多的顧問倫登（Juan Rendon）5月6日向美國有線新聞網絡（CNN）透露，與Silvercorp簽署「探索協議」，尋求逮捕馬杜羅政府的成員，將他們繩之於法。倫登表示，初步協議從未執行或完成，認為古德羅在未有瓜伊多的支持下出動是「自殺」任務。

馬杜羅在電視轉播的記者會上原本指，將展出兩名被捕美國人的影片，不過最終未有公開貝里的片段。他表示，委內瑞拉將尋求引渡古德羅，並指美國總統特朗普（Donald Trump）是幕後主謀。