【新冠肺炎】美國參議院司委會主席格雷厄姆擬推究責中國新法

美國指責是中國導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球多國，從美國總統到議員，都有人提出要向中國追究責任。一位共和黨資深議員稱擬推出制裁中國的新法案。

代表南卡羅來納州的資深參議員、身兼參議院司法委員主席之職的格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，他100%確信，如中國沒掩飾國內疫情爆發，病毒就不會傳到其他地方，因此將推法案要求制裁中國。待他提出後，這將是美國議員當中，第六部制裁中國法案。

格雷厄姆向美國之音表示，會在本周推出法案，要求北京政府為源於中國的新冠肺炎疫情對美國造成的巨大損失賠償。另有共和黨參議員對美國之音表示，這次大流行病令美國必須從根本上重新評估美中關係。

身為美國總統特朗普（Donald Trump）盟友的格雷厄姆本周較早時接受美國霍士新聞網絡採訪，稱中國是這次全球大流行病的「最大贊助國」（the largest state sponsor），他說會在本周四推出新的制裁措施，追究就疫情進行欺瞞的中國。

格雷厄姆強調：「我100%確信，如果北京沒有掩飾疫情爆發，病毒不會傳到美國」。儘管格雷厄姆並未說明制裁法案的內容，但報道指出他過去曾於節目中透露，可能用徵收關稅的方式制裁。