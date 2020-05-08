【新冠肺炎．疫情】全球逾383萬人染疫　俄羅斯單日確診創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過383萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月8日上午6時32分，全球累計確診病例新增63,848個，累計3,836,215個。死亡病例新增4,810個，累計268,999個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、俄羅斯和法國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月8日上午6時32分，美國確診個案新增26,141個，累計增至1,254,750個，死亡個案新增2,112個，累計75,543個。痊癒個案為195,036個。美國已有約810萬人接受檢測。

俄羅斯：該國5月7日公布新增11,231個確診個案，單日確診數目創新高，累計增至177,160個。死亡個案新增88個，累計1,625個。首都莫斯科是疫情「重災區」，確診個案同日新增6,703個，累計92,676個。

巴西：衞生部5月7日公布新增610宗死亡個案，累計增至9,146宗。確診個案增加9,888宗，累計增至135,106宗。巴西前一日的確診和死亡個案雙雙創新紀錄，分別達615宗和10,503宗。

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西班牙：西班牙5月7日公布新增213個死亡個案，累計死亡個案增至26,070個。確診個案新增1,122個，累計增至221,447個。

意大利：民防部5月7日公布新增274宗死亡個案，累計增至29,958宗。確診病例新增1,401宗，累計增至215,858宗。

法國：衛生部5月7日公布新增178宗死亡個案，累計增至25,987宗。留醫深切治療部人數減少186人至2,961人，自3月25日以來首次跌至少於3,000人。確診病例新增629宗，累計增至137,779宗。

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非洲：據非洲疾病控制和預防中心（Africa Center for Disease Control and Prevention）5月7日數據，非洲新增2,346宗確診個案，累計突破5萬，增至51,698宗。死亡個案新增53宗，累計2,012宗。康復個案累計17,590宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月7日公布數據顯示，新增1,284宗確診個案，累計166,091宗。死亡個案新增123宗，累計7,119宗。

新加坡：衞生部5月7日公布新增741個確診個案，累計增至20,939個。死亡個案未有增加，目前累計20個。

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印度：衞生部5月7日公布，該國過去24小時新增3,561宗確診個案，累計52,952宗。死亡個案新增89宗，累計1,783宗。

日本：日本5月7日國內新增96宗確診個案，其中23宗來自東京都，自3月30日以來首日單日新增確診個案少於100宗，累計15,575宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,287宗。死亡個案新增13宗，累計603宗。

韓國：韓國中央防疫對策本部5月7日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天新增4宗確診個案，累計10,810個。單日新增個案連續20天少於20個。新增個案其中1個初步列為社區感染，時隔4日再出現本地個案。死亡個案增加1個，累計256個。治癒並解除隔離病例增加86個，累計9,419個。