【新冠肺炎・疫情】全球逾384萬確診　俄羅斯超法德個案第五多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過384萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月8日下午12時14分，全球累計確診病例新增10,646個，累計3,846,861個。死亡病例新增585‬個，累計269,584個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、俄羅斯和法國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月8日下午12時17分，美國確診個案新增2,222‬個，累計增至1,256,972個，死亡個案新增127‬個，累計75,670個。痊癒個案為195,036個。美國已有約810萬人接受檢測。

俄羅斯：該國5月7日公布新增11,231個確診個案，單日確診數目創新高，累計增至177,160個。死亡個案新增88個，累計1,625個。首都莫斯科是疫情「重災區」，確診個案同日新增6,703個，累計92,676個。

巴西：衞生部5月7日公布新增610宗死亡個案，累計增至9,146宗。確診個案增加9,888宗，累計增至135,106宗。巴西前一日的確診和死亡個案雙雙創新紀錄，分別達615宗和10,503宗。

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西班牙：西班牙5月7日公布新增213個死亡個案，累計死亡個案增至26,070個。確診個案新增1,122個，累計增至221,447個。

意大利：民防部5月7日公布新增274宗死亡個案，累計增至29,958宗。確診病例新增1,401宗，累計增至215,858宗。

法國：衛生部5月7日公布新增178宗死亡個案，累計增至25,987宗。留醫深切治療部人數減少186人至2,961人，自3月25日以來首次跌至少於3,000人。確診病例新增629宗，累計增至137,779宗。

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非洲：據非洲疾病控制和預防中心（Africa Center for Disease Control and Prevention）5月7日數據，非洲新增2,346宗確診個案，累計突破5萬，增至51,698宗。死亡個案新增53宗，累計2,012宗。康復個案累計17,590宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月7日公布數據顯示，新增1,284宗確診個案，累計166,091宗。死亡個案新增123宗，累計7,119宗。

新加坡：衞生部5月7日公布新增741個確診個案，累計增至20,939個。死亡個案未有增加，目前累計20個。

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印度：衞生部5月7日公布，該國過去24小時新增3,561宗確診個案，累計52,952宗。死亡個案新增89宗，累計1,783宗。

日本：日本5月7日國內新增96宗確診個案，其中23宗來自東京都，自3月30日以來首日單日新增確診個案少於100宗，累計15,575宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,287宗。死亡個案新增13宗，累計603宗。

韓國：5月8日公布，過去1天新增12個確診病例，累計確診病例10,822個。該國無新增死亡個案，累計死亡病例維持在256個。

韓聯社稱新增的12個病例中，11個屬輸入病例，社區感染病例有1個，發生在京畿道。這是韓國本土連續2天出現確診病例。