【新冠肺炎】美國眾議院共和黨人設「中國工作組」處理北京議題

美國總統特朗普（Donald Trump）以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等認為是中國延誤對外通報疫情、分享資訊透明度不足，導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延至全球多處。美國政界向中國究責的聲音愈多。美國共和黨籍的眾議員正在組成「中國工作組」（China Task Force），以處理有關中國的事務，料將協助推動有關法案獲得國會通過。

美國民主、共和兩黨的領袖過去逾1年來都在努力建立一個跨黨派委員會，監察國會的中國會策略。但2月民主黨對此予以放棄。在疫情仍在持續之際，共和黨人決定在沒有民主黨人的情況下繼續實行這計劃。

美國國會眾議院少數派領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）7日公布眾議院共和黨人在組成「中國工作組」。它會調查中國在疫情中扮演的角色。凱文在7日說：「是中國掩飾事件導致這個危機。」

圖為美國總統特朗普4月22日在白宮出席世界地球人的植樹活動後，與國會眾議院共和黨少數派領袖凱文・麥卡錫交談。（AP）

「中國工作組」由15名共和黨議員組成，會就所有涉及「中國挑戰」的所有方面進行協調。共和黨人將利用這組織作為一個關於中國政策的「意念結算所」。成員會利用它設定優次、匯總資訊、協調做法以及制定策略，助法案獲得通過成為法律。

這個工作組除處理有關中國被指導致疫情擴散的事，亦會就一系列中國相關議題舉行會議及簡報會，確保所有議員站在同一陣線。「中國相關議題」包括中國在美國內部進行的影響活動、出口控制與外國投資的篩檢、中國收購國際公司、控制重要供應鏈，以及在美國校園的組織性存在，還有經濟侵略等。