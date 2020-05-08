澳洲婦吊鹽水遭「加料」　「痛下毒手」者竟是結婚19年丈夫

澳洲悉尼一名女子接受墨爾本9News訪問，稱自己被結婚19年的丈夫下毒，導致她昏迷。

38歲女子拉塔（Joykita Lata）的丈夫辛格（Ugendra Singh）是一所醫院的深切治療部護士，他在妻子身體不適後，協助她進行靜脈注射，即俗稱「吊鹽水」。豈料他在輸液中加入麻醉藥「異丙酚」（propofol）。

美國流行天王米高積遜（Michael Jackson）2009年死亡後，被發現體內有大劑量的異丙酚。

她醒來後有脫水、失去方向感的感覺，還有昏厥。她跟丈夫對質，兩人發生暴力的爭吵。法庭指他承認曾掌摑妻子。

兩人爭執後她報警送醫，她說丈夫下毒的行為「可能會取我性命。」19年的枕邊人如此狠心，她直言感覺「噁心、震驚及錯愕」。

辛格在一所醫院工作20年，他涉乘工作之便，在院內取走設備及藥物回家。他聲稱自己是利用藥物在家中殺蟲，因他買不起滅蟲劑。此外他也說，是妻子自行注射藥物。

法庭已拒絕辛格保釋請求，他會在6月再度提堂。裁判官萊西（Janine Lacy）在彭里斯本地區域法院（Penrith Local Court）說案情非常令人不安：「當她（女事主）在家中感到不適時，他嘗試危害她的生命。