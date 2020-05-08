金正恩時隔3個月向習近平致口信　日媒：朝鮮盼獲中國更多援助

朝鮮最高領導人金正恩時隔3個月再次對華開展「信函外交」，但朝方未報道金正恩向中國國家主席習近平致口信的具體日期和途徑。有分析認為，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行之際，金正恩此時致口信的原因不簡單，是想得到中國的更多援助。

朝鮮《勞動新聞》5月8日用整版報道稱，金正恩向習近平致口信，金正恩在口信中針對新冠肺炎疫情表示：「習主席領導中國共產黨和人民，在前所未見的傳染病戰役中取得勝利，戰略性掌控全局。我感同身受由衷感到高興。」金正恩又強調朝中友好關係，稱「兩國關係日益緊密，正在進一步健康發展。」

針對金正恩向習近平的致信，日本放送協會（NHK）5月8日報道認為，雖然截至目前朝鮮境內尚未出現新冠肺炎確診病例，但為了切斷傳染源，朝鮮停運與中國之間的列車與航班已長達3個月，物流陷入停滯，中朝之間的貿易額大幅下降。

NHK指出，在經濟受到影響之際，朝鮮指望從自己最大的援助國——中國處獲取更多的醫療產品以及糧食援助。

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共同社在5月8日報道中也認為，金正恩是在中朝兩國邊境封鎖3個月以來首次向習近平傳遞口信，加上朝鮮受到的制裁，國內經濟困難加重。因此朝鮮旨在從自己的靠山中國處獲得援助，從而與習近平保持密切關係。

金正恩上一次向習近平致信是在2020年2月1日。金正恩當時在親署信中代表朝鮮黨和人民就中國防控新冠肺炎疫情表示慰問並提供支持。