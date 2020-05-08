【美國大選】特朗普團隊斥逾7,000萬買廣告　打中國牌攻擊拜登

美國總統特朗普（Donald Trump）連任競選團隊在5月7日推出一個大型的、上千萬美元的廣告宣傳活動。這是特朗普一方自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，針對篤定成為美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的最猛烈攻勢。特朗普團隊打出「中國牌」，指拜登在中國議題上，將不會為美國「挺身而出」。

路透社報道，拜登競選團隊也對特朗普展開攻勢，稱11月總統大選必須是評論特朗普處理疫情表現的公投。

特朗普競選團隊一名不願透露姓名的幕僚說，特朗普陣營會投放至少1000萬美元購買電視、廣播與網路的廣告。

特朗普競選團隊已決定，指責中國導致美國疫情是一個會跟選民產生共嗚的訊息，以及利用拜登在中國議題上紀錄去攻擊這位民主黨候選人。

特朗普競選團隊在一則廣告中，指控拜登1月時曾反對特朗普對來自中國的外國公民實施入境禁令，稱由此可見拜登不會為美國「挺身而出」。

根據廣告分析公司（Advertising Analytics）與Cross Screen Media（暫譯：跨螢幕媒體）兩間廣告公司，2020年特朗普決戰拜登的總統大選的競選廣告支出預計將達17億美元（約132億港元）。