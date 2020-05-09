【新冠肺炎・疫情】巴西死亡病例創單日新高　韓夜店爆發群組感染

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過393萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至香港時間5月9日上午7時32分，全球累計確診病例增加74067個，累計增至3,935,764個。死亡病例增加4784個，累計增至274,651個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、俄羅斯和法國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至香港時間5月9日上午7時32分，美國確診個案增加26,857個，累計增至1,283,829個，死亡個案增加1,508個，累計增至77,178個。痊癒個案為198,993個。美國已有約840萬人接受檢測。

俄羅斯：新冠肺炎應對中心5月8日公布，該國新增10,699個確診個案，連續第6天新增確診數目破萬，累計增至187,859個。死亡個案新增98個，累計1,723個。

法國：衛生部5月8日公布新增243宗死亡個案，累計增至26,230宗。留醫深切治療部人數減少93人至2,868人。確診病例新增642宗，累計增至138,421宗。

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西班牙：西班牙5月8日公布新增299個死亡個案，累計死亡個案增至26,299個。確診個案新增1,410個，累計增至222,857個。

意大利：民防部5月8日公布新增243宗死亡個案，累計增至30,201宗。確診病例新增1,327宗，累計增至217,185宗。

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巴西：衞生部5月8日公布新增751宗死亡個案，打破5月6日的紀錄再創新高，累計增至9,897宗。確診個案增加10,222宗，累計增至145,328宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月8日公布數據顯示，新增1,209宗確診個案，累計167,300宗。死亡個案新增147宗，累計7,266宗。

新加坡：衞生部初步確認，截至5月8日中午，該國新增768個確診個案，累計增至21,707個。死亡個案未有增加，目前累計20個。截至5月7日，累計1,706人康復出院。

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日本：日本放送協會5月8日報道，國內新增88宗確診個案，其中39宗來自東京都，全國累計15,663宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,374宗。死亡個案新增16宗，累計619宗。

韓國：5月8日公布，過去1天新增12個確診病例，累計確診病例10,822個。該國無新增死亡個案，累計死亡病例維持在256個。

韓聯社稱新增的12個病例中，11個屬輸入病例，社區感染病例有1個，發生在京畿道。這是韓國本土連續2天出現確診病例。

韓國5月8日下午公布，當日新增13宗確診個案，其中12宗來自首爾龍山區梨泰院的夜店，患者包括3名外國人和1名軍人。