【新冠肺炎】世衛稱未知武漢市場在疫情裏的角色是什麼

世界衛生組織（WHO）的專家5月8日表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發中，武漢一個市場有一定角色，但目前未能知道是什麼角色，未知是源頭、擴散地點或只是巧合有多個病例在該處附近出現，對此還需要更多研究。

+ 4 + 3 + 2

在疫情爆發後，由於早期多個病例與華南海鮮市場有關，令此市場受到廣泛關注。

路透社5月8日報道，世衛組織食品安全專家恩巴瑞克（Peter Ben Embarek）表示「顯然，（武漢）市場在事件中是有角色（role），這點很清楚。但我們不知道是什麼角色，是源頭還是擴散的地點，或是在市場內與周邊地區發現的那些病例只是巧合。」

恩巴瑞克在日內瓦舉行的新聞發布會上說，尚不清楚是否有活的動物、受感染的小販或顧客把病毒帶入市場。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 5 + 4 + 3

恩巴瑞克稱，研究人員花一年時間才能確認駱駝是MERS（中東呼吸綜合症）病毒的源頭，故此他稱「現在不算遲。」

他又表示重要的是，在病毒適應人類之前，人類就掌握這種病毒，將會有很大的幫助，「因為這樣我們就能更好地理解它是如何適應人類的，是如何進化的。」

恩巴瑞克說「以調查而言，中國極有可能擁有展開這些調查所需的所有專業知識，他們有很多非常合格的研究人員。」他又稱，全球許多出售活體動物的市場必須加強監管，改善衛生條件，一些市場應該關閉。「但絕大多數問題可以得到解決，可以更好地組織起來。」