【新冠肺炎】美國失業率達大蕭條以來最高　特朗普：不感到驚訝

美國勞工部5月8日公布4月失業率飆升至14.7%，非農業職位劇減2,050萬個。總統特朗普（Donald Trump）同日接受電視節目《霍士與朋友們》（Fox & Friends）訪問時回應，對就業數據不感到驚訝，並指自己不應該是指摘的對象。

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特朗普表示，這是完全可以預期，不感到驚訝。他說：「有人說，『噢，看看這個。』連民主黨人都沒有為此責怪我，不過我可以做的是扭轉過來。」

特朗普認為，就業數據很快可以回復過來。他指，職位流失是出於人為的封鎖措施，職位將會很快恢復過來，明年將會是傑出的一年，政府將安全重開，市民已經準備好。

特朗普指出，如果並非因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情採取影響經濟的舒緩措施，例如停業停課和發出居家令，200萬或以上的人將會於疫情中死亡。

美國市場觀察網站（MarketWatch）報道，美國在1930年經濟大蕭條時期的最高失業率估計為25%，至於在2007到2009年的金融海嘯時期，美國最高失業率則為約10%。報道稱，這次4月份的新失業率數字為1930年代初以來最高。