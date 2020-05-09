韓媒：特朗普政府早已弄清金正恩情況　為何不公開？

韓國《東亞日報》5月9日報道稱，在朝鮮領導人金正恩消失的兩周中，美國情報機構的情報收集能力表現得非常出色。

報道稱，雖然美國政府內外部的相關人士一直稱，「基於影片和通信訊息的綜合訊息評估」，未透露情報收集的具體細節，但根據已經發布的數據，美國事實上啟動最先進的系統去追蹤金正恩這段時間的一舉一動。

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美國對朝情報收集的核心武器為名為「Key Hole」的情報衛星。眾所周知，在精確模式下拍攝時，最新的「Key Hole」衛星可以清楚地讀取到車牌。除此之外，美國增加專門的偵察機來拍照跟蹤，還部署各種信號偵察機等來監視朝鮮。

美國當局通過上述過程以及其他綜合情報分析，在評估僅提取某些結果的訊息時，會濾除「疑似」式情報，只留下確認過的情報，並將其歸類為「高可信度」情報。

美國總統特朗普也對金正恩的健康狀況有過表態，「雖然我不能說，但很清楚當前狀況。」

美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）也曾表示，「關於朝鮮目前的獨裁政權的猜測或謠言再無其他可比之處。」

在美國已經掌握金正恩的動向情況下，美國仍表現出高度謹慎的立場。

一位具有處理敏感信息經驗的美國匿名官員透露原因稱，「相關的信息非常敏感，因此在基於最新設備調查解到事實的情況下，美國政府始終保持謙虛的態度，是基本立場。」

一位資深美國記者表示，「像往常一樣，美國政府官員在敏感問題上的表達上，一直保持着一種全面的通論，不否定任何可能性。」

相反，韓國方面一直通過官方立場再三否定金正恩健康危機的傳聞，前後多次重申朝方並沒有異常動向。

有聲音認為，韓美在追蹤金正恩情報方面共享了相關信息，但是在如何向媒體解釋和對外發布訊息方面，雙方之間沒有足夠的討論，未達成共識。

還有聲音認為，美國政府之所以低調謹慎，還有一部分原因是不希望金正恩健康傳聞模糊特朗普再次參加美國大選的焦點。而韓國政府高調否定傳聞，則有彰顯朝韓關係親密的用意。韓美兩國的本國利益差異也是解釋兩國在清楚把握金正恩健康狀況的背景下仍表現出態度差異的重要原因。