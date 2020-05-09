俄羅斯衛國戰爭勝利75周年　金正恩向普京致賀電

5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利75周年，俄羅斯將舉行閲兵。朝鮮領導人金正恩9日向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）致賀電。

據朝中社9日報道，朝鮮領導人金正恩9日向俄羅斯總統普京致賀電，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。

金正恩向普京致賀電，希望加強兩國友誼。（AP）

金正恩表示，75年前俄羅斯人民發揮無比的英雄主義和犧牲精神，在消滅威脅人類命運的法西斯主義的正義戰爭中取得偉大勝利，從而保衛祖國、捍衛了世界和平與安全。如今，朝俄關係繼承在反對共同敵人的戰鬥中以戰友之情結成的友好寶貴傳統，戰勝面臨的種種挑戰和考驗，根據兩國人民的志向和願望進一步發展下去。

金正恩還表示，朝俄傳統友好關係按照新世紀要求不斷加強和發展，並衷心祝願普京總統和俄羅斯人民繼承偉大戰勝傳統，建設強大的俄羅斯，必將打贏新冠肺炎（COVID-19）疫情防控戰。

據悉，5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）5月8日正式簽署命令，要求莫斯科、聖彼得堡等城市於5月9日晚22時鳴禮炮，紀念衛國戰爭勝利75周年。

雖然大型閲兵活動受疫情影響已經取消，但9日當天戰機還會飛過莫斯科紅場進行空中閲兵。空中閲兵還會在俄羅斯其他47個城市以及軍事基地舉行。

就在5月5日，俄羅斯方面還授予了金正恩勝利日紀念獎章。俄羅斯駐朝鮮大使館5月5日在Facebook發表聲明稱，朝鮮領導人金正恩被授予「1941至1945年偉大衛國戰爭勝利75周年」紀念獎章，表彰他為永久紀念犧牲和長眠在朝鮮的蘇聯公民所做出的貢獻。

金正恩最近的公開活動非常受人關注，因為他曾於4月份消失了整整20天，外界一度猜測其病種，甚至病逝，直到他5月1日公開出席活動，外界的傳言才被徹底粉碎。