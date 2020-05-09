【新冠肺炎】歐美兒童新綜合症個案增加　或與SARS-CoV-2病毒有關

美國伊利諾伊州一名醫生警告家長們，有關一種罕見的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的綜合症，名為兒童多系統炎性綜合症（pediatric multisystem inflammatory syndrome）。這種情況先在歐洲出現，然後美國紐約都有，現在看來這種病已到達芝加哥地區。

由4月17日至5月1日，已有15名美國兒童因出現與川崎氏病（Kawasaki disease，KD）或兒童多系統炎性綜合症有關的徵狀送院。美國最早的個案發生在4月初，患者是僅6個月大的嬰兒。

報道稱，位於伊利諾伊州，為為Advocate Children's Hospital的兒童醫院中，醫生貝爾蒙特（Frank Belmonte）說有病的兒童都是在4至6周內暴露在病源，已經痊癒，而現在出現炎性病毒反應。他說病童很多都沒有進行過新冠病毒檢測，但在他們的血液內發現抗體。這些抗體跟感染新冠肺病的人一樣。他說醫生們在處理醫院內一名年輕病人的個案。

這種綜合症與川崎氏病或中毒性休克綜合症（Toxic Shock syndrome，TSS）相似。他說川崎氏病是罕見，但他們已看到世界其他一些地方都出現這種情況，所以他這樣提出來的的目的是教育為人父母者有關這個徵狀，以及教育他們醫生對出現這些徵狀的病人要留神。

川崎氏病是是一種兒童炎症性疾病，可引起嚴重的心臟併發症，包括損害冠狀動脈，並且是兒童心臟病的主要原因之一。

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除了美國，歐洲一些國家亦有醫生發現類似個案。它在英國至少造成一名14歲的英國兒童死亡。有少於20名兒童因此送院。這跟疫情重災區中，川崎氏病個案增加的情況出現巧合。

英國《根西新聞報》在4月29日的報道中指出，這種綜合症有可能是由新冠病毒引起，但一些專家並不確定，因部分患病兒童樣本中，沒對新型冠狀病毒測試呈陽性反應。

新發現的綜合症似乎是由於兒童的免疫系統在感染新冠肺炎後過度驅動的結果。 但是，將所有病例歸因於新冠病毒上還為時過早。

美國費城兒童醫院兒童傳染病部首席醫生奧德麗・約翰（Dr. Audrey John）稱：「我們仍在等待可將它和COVID-19連繫起來的證據。」她說，當然懷疑兩者者之間存在關聯。