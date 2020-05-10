【新冠肺炎・措施】日本或提前解封疫情較輕地區　韓國航班擬復飛

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

日本：經濟再生大臣西村康稔5月10日稱，政府有意在5月31日全國緊急狀態結束前，解除34個不屬於疫情嚴重的「特定警戒都道府縣」緊急狀態令。日本政府5月4日延長全國緊急狀態至31日，並表示會在14日重新評估疫情，以及可能提前解除部分縣的限制措施。

韓國：多間航空公司考慮重啟國際航線。大韓航空和韓亞航空已重啟或將增加前往美洲的部分國際航線。大韓航空32條國際航線會在6月起復航，其中前往中國和蒙古等航線會視乎有關國家入境限制措施的情況而接受預訂。韓亞航空5月已恢復前往日本成田和美國三藩市的航線，亦開始接受部分國際航線預訂，但有關航班被取消或調整的可能性較大。

國內再次出現小規模聚集性感染，首爾市政府5月9日發布行政命令，即日起暫停市內夜店、酒吧等部分娛樂場所的運營，違反規定的營業者將受到重罰。

韓國政府鋻於國內疫情趨穩，從5月6日起全國進入「生活防疫階段」，之前因疫情暫停使用的各類設施分階段重新開放。但是，各地方政府有權發佈行政命令，限制一些設施的運營和使用。

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+ 7 + 6 + 5

馬來西亞：政府延長對活動及商業的限制至6月9日。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5月10日發表電視講話時指，有條件活動限制令下的現行規定會維持到6月9日，規定包括保持個人衛生的措施和社交疏離。政府3月18日開始實施活動限制令，至令已延長3次，每次延長時間為兩周。

澳洲：最大省份新南威爾斯省（New South Wales）5月10日宣布，放寬防疫限制措施，15日起容許食肆、遊樂場和室外泳池重開，但規定咖啡室和餐廳只可在同一時間招待10名顧客。在15日起，民眾可進行不多於10人的室外群眾活動，宗教崇拜的場所可開放讓不多於10人出現，婚禮可邀請的賓客由2人增至10人，室內葬禮可讓20名悼念者出席。新南威爾斯省的學校11日起復課，但只容許學生以交錯出現的形式每周出席一日。

英國：英國航空業協會（Airlines UK）5月9日指出，政府將宣布對海外入境者實施14天強制隔離檢疫措施，以防第二輪疫情爆發。《泰晤士報》9日報道，首相約翰遜10日將宣布，包括英國人及外國人等抵達英國機場和港口的旅客，6月初開始必須強制隔離14天，並須申報隔離地址。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）5月9日表示，放寛限制措施後，公共交通工具的載客量仍會因社交距離限制而縮減90%，所以鼓勵民眾繼續騎單車或步行上班。

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+ 5 + 4 + 3

德國：全國自5月6日開始進一步撤銷封鎖措施後，部分地區的疫情回升，爆發集體感染，令部分州份恢復封鎖措施。其中在全國人口最多的北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），一間屠宰場爆發集體感染，單日新增150宗確診，因此原定5月11日重開餐廳、旅遊景點、健身室和大型商店的計劃將押後一周，居民亦需繼續限制社交距離。

美國：繼捷藍航空（JetBlue Airways）後，美國三大航空公司4月30日宣布要求國內航班乘客戴口罩。達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）的措施5月4日起生效，美國航空（American Airlines）5月11日起實施新措施。

總統特朗普（Donald Trump）4月29日時表示，隨着各州開始重啟經濟，原定4月底屆滿的社交距離指引會逐漸消失，不會再延期實施。與會的副總統彭斯（Mike Pence）指出，白宮已發布新指引，就是各州如何在安全和負責任的情況下重啟經濟。

白羅斯： 5月9日首都明斯克舉行閱兵儀式，慶祝歐戰勝利75周年。儀式在首都明斯克舉行，約 3,000名士兵參與，並展示坦克，以及安排蘇-30戰機列隊飛越上空，旁邊設有看台讓觀眾觀看，部分人有佩戴口罩。

該國疫情持續，累計有逾2.1萬人染病、121人死於疫情，但政府未有採取社交限制措施，邊境保持開放，惹來外界批評。