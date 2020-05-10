【新冠肺炎・最新疫情】全球逾405萬人確診　俄羅斯確診超20萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過402萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月11日晚上11時32分，全球確診個案新增15,574個，累計增至4,055,863個。死亡個案新增327個，累計增至279,892個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、俄羅斯、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至北京時間5月11日晚上11時32分，美國新增確診個案2,558‬個，累計增至1,312,099個，死亡個案新增68‬個，累計增至78,862個。痊癒個案為212,534個。美國已有約871萬人接受檢測。

白羅斯：衛生部公布，在過去的24小時內，白羅斯新增921個確診病例，累計確診達22,973個。此外，該國累計死亡病例達131個，累計治癒病例6,406個。

印尼：過去24小時，新增確診病個387例，累計確診病例增至14,032個。死亡病例新增16個，累計973例死亡病個。新增痊癒者91人，累計2,698人痊癒。

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+ 7 + 6 + 5

印度：聯邦衞生部5月10日公布，該國過去24小時新增3,277宗確診個案，累計增至62,939宗。死亡個案新增128宗，累計2,109宗。康復人數累計19,357人。

泰國：該國5月10日公布新增5宗確診個案，累計增至3,009宗。死亡個案未有增加，累計56宗。

巴西：衞生部5月9日公布新增730宗死亡個案，較5月8日新增751宗的創新高紀錄稍微下降，累計突破1萬宗至10,627宗。確診個案增加10,611宗，累計增至155,939宗。

印度新冠肺炎疫情：圖為5月10日印度普拉亞格拉杰一班在其他邦回來的民工。他們過去一直徒步或搭便車，嘗試回到位於普拉亞格拉杰的鄉下。（AP）

法國：衞生部5月9日公布新增80宗死亡個案，累計增至26,310宗，較前一天的新增243宗大幅回落。留醫深切治療部人數減少56人至2,812人。確診病例新增433宗，累計增至138,854宗。

伊朗：5月10日該國確診病例超過10.7萬個。衞生部5月10日公布，新增1,383例確診病個，累計確診107,603個；新增死亡51個，累計死亡6,640個。

西班牙：該國5月10日公布，過去24小時新增死亡個案跌至143個，較前一天179個減少。這是該國自3月中以來死亡數字最少的一天。該國累計死亡個案26,478個。



新增812個確診個案，累計增至224,390個。

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+ 5 + 4 + 3

俄羅斯：該國5月10日公布，過去24小時新增11,012宗確診個案，連續第8天新增確診數目破萬，累計增至209,688宗。死亡個案新增88宗，累計1,915宗。

比利時：該國5月9日公布，過去24小時新增585個確診個案，累計增至52,596個。死亡個案新增76個，累計8,581個。康復出院人數累計13,411人。

菲律賓：5月10日新增184個確診個案，令累計個案增至10,197個。死亡個案新增15個，令累計死亡個案增至719。該國有1,924人痊癒。

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巴基斯坦：衞生部5月10日公布，該國過去24小時新增1,991宗確診個案，累計增至29,465宗。死亡個案新增21宗，累計639宗。康復人數累計8,023人。

烏克蘭：衞生部指，截至5月9日早上9時，該國過去24小時新增515個確診個案，累計增至14,710個。死亡個案新增15個，累計376個。康復人數累計2,909人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月10日公布數據顯示，新增667宗確診個案，累計169,218宗。死亡個案新增13宗，累計7,395宗。

新加坡：衞生部5月10日公布，該國新增876宗確診個案，累計增至23,336宗。大部分新增個案來自住在當地外勞宿舍的外勞，新增個案中只有3宗來自永久居民。死亡個案未有增加，累計20宗。

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意大利：民防部5月9日公布新增194宗死亡個案，累計增至30,395宗。確診病例新增1,083宗，累計增至218,268宗。

日本：日本放送協會5月10日報道，國內新增52宗確診個案，其中36宗來自東京都，全國累計15,777宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,489宗。死亡個案新增18宗，累計637宗。

韓國：5月10日公布，過去1天新增34個確診病例，為4月9日以來最大增幅，主因與梨泰院夜店爆發集體感染有關，累計確診病例10,874個。該國無新增死亡個案，累計死亡病例維持在256個。治癒並解除隔離病例增加42個，累計9,610個。