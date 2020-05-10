美國收緊中國記者簽證政策　消息人士：北京料將很快反制

美國聯邦政府政務公開網站《聯邦登記》(Federal Register）披露的訊息顯示， 國土安全部起草政府令草案，計劃針對中國媒體記者收緊簽證政策，限制入境停留時間為90天，但可申請延期。新措施在5月11日生效。來自中國的多名分析人士披露，中國方面料在不久後做出反制措施。

綜合媒體5月9日報道，美國國土安全部5月8日在《聯邦公報》網站上發佈新規定，計劃限制中國媒體記者入境停留時間為90天，可申請延期。

2020年3月18日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應，至少13名美國記者將被驅逐出中國。（AP）

美國國土安全部一位匿名的高級官員說，新規定將使美國國土安全部可以更頻繁地審查中國記者的簽證申請，並可能減少在美國的中國記者總數。「這將使得美國的國家安全受到更大的保護。」

根據這份名為《外國新聞媒體代表進入美國的許可和延長逗留時間》的文件，針對中國記者簽證的限制規定計劃將於5月11日正式發表，現在仍處於公眾審閲階段。一旦生效，中國媒體駐美記者每隔90天就需要申請延期，而如果美國移民局不批准申請，那麼中國記者就必須立即離境，但該新規不適用與持香港和澳門護照的中國記者。

一名曾在美國工作的中國媒體人9日稱，每3個月申請延期簽證被及時批准的難度較大。在特朗普（Donald Trump）任內，美國國土安全部效率十分低下，本來人手就不夠，再加上現在存心為難，屆時很可能有不少中國記者難以按時續簽，繼而不得不被變相驅逐。而一旦回到中國，由於疫情下的旅行禁令，也很難再繼續申請簽證前往美國。

中國國際問題研究院美國研究所助理研究員張騰軍指出，特朗普政府對這一系列的打壓措施可能造成的政治後果心知肚明，但仍然選擇這麼做，很明顯，這是在主動挑起與中國之間的摩擦衝突和戰略競爭。

美國總統特朗普堅持認為中國是新冠病毒起源地，波及世界各國，並以此為由準備採取索賠、經濟制裁等措施。（AP）

中國外交學院國際關係研究所教授李海東稱，這一政策也反映出美國整體對華政策的日趨保守，其背後是美國在政治經濟領域的自信心的嚴重下滑。

李海東認為，如果美國相應舉措生效，料中國也會很快做出對等反制，這是對美國率先挑起的不明智舉措不得不進行的回應。「輿論交流很重要，但要講究對等性」，美國不能總是持一種高高在上、自己永遠正確的架勢與中國進行輿論交流，這種態度以後將越來越不能為中方接受。

彭博社稱，自從新冠病毒在美國蔓延以來，中美兩國之間的關係愈發惡化。在處理病毒問題上脣槍舌劍，在新聞媒體方面也產生一報還一報的摩擦。

2020年2月 ，美國指定了五家中國媒體公司作為「駐外使團」，而中國則吊銷3位《華爾街日報》記者的記者證，理由是為了反擊該媒體刊登的一篇題為中國是「亞洲真正的病夫」的評論。

美國隨之命令四家中國國有新聞機構削減在美國工作的員工人數。中國作為回應，驅逐了來自三家美國報紙的十幾名美國記者，並要求五家美國媒體向政府提交詳細的人員和資產訊息。