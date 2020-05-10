【新冠肺炎】中美就是否在安理會決議中加入世衛字眼爭拗

路透社5月10日報道，中美近日就支持聯合國安理會一項應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情流行的決議草案產生分歧，指中方就美方的態度感到「震驚」。

新型冠狀病毒肺炎：聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）一度呼籲各國齊心應對新冠肺炎疫情。圖攝於3月10日，聯合國一個記者會。（Getty）

報道引述中方外交人員指出，中美雙方原本在7日共同支持聯合國應對疫情大流行的決議草案，但美方一日後突然改變態度，令中方感到震驚及遺憾。美方外交官員則指美方不同意草案。

報道指中美就是否在草案中提及世界衛生組織產生分歧，中方認為應該加入，但美方不同意。中方官員指美方後來同意草案文本改用「專門的衛生機構」，但美方突然反悔。美方則指美國進行了建設性的工作，指責中國在談判中拒絕妥協。

儘管聯合國安理會與國際衛生健康事務無直接關係，但安理會有意就呼籲全球停止衝突，應對疫情制定決議。安理會成員國過去超過6周，嘗試就草案達成共識。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前指世衛處理疫情不力且偏重中國，宣布停止資助世衛。

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