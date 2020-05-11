【新冠肺炎・疫情】全球逾413萬人染疫　意法死亡病例創2個月最低

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過413萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月11日下午9時32分，全球確診個案增至4,132,356宗。累計死亡人數增至283,387人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、西班牙、英國、俄羅斯、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月11日下午1時32分，美國新增確診個案727‬‬個，累計增至1,329,799個，死亡個案新增6‬個，累計增至79,528個。痊癒個案為216,169個。美國已有約899萬人接受檢測。