美媒：特朗普抗疫表現令美總統領導力降至歷史最低點

美國《波士頓環球報》網站5月8日發表文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）在新冠肺炎疫情流行期間的表現，讓美國的總統領導力降至美國歷史上的最低點。

文章稱，雖然特朗普不應對7萬多美國人死於新冠病毒承擔全部責任，但毫無疑問，他對這一流行病的災難性反應，導致死亡人數還在不斷上升。

特朗普政府暫時並未控制住美國的新冠肺炎疫情。（AP）

特朗普作為總統，曾多次提議大幅削減全球衛生項目，還一直試圖剝奪數以百萬計美國人的醫療保險。

文章稱，最能說明特朗普可怕性格的例子，莫過於他對前美國總統小布殊最近發表的呼籲國家團結影片的反應。特朗普不但沒有附和小布殊的言論，反而批評這位美國前總統沒有在今年早些時候的彈劾審理中為他辯護，指責小布殊「面對美國歷史上最大的騙局一言不發」。

文章批評稱，特朗普從不同情他人的焦慮，無法理解他人的苦難，也不會考慮除了他自己和他脆弱的自尊之外的任何事情。對特朗普來說，世界永遠圍着他轉。

文章認為，正是這一點，讓美國的總統領導力在新冠疫情期間降至美國曆史上的最低點。橢圓形辦公室的主人不僅有責任協調聯邦政府對緊急狀況的反應，他或她還有責任充當國家的良知，與國同悲，幫助國家團結在統一的原則之下，傳遞堅韌與復興的力量。

美國《大西洋月刊》出版一篇題為《我們生活在一個失敗國家》的文章稱，新冠肺炎疫情暴露出美國種種政治和社會深層次問題，直言「新冠病毒並未讓美國解體，而只是揭露了已經解體的美國」，也間接抨擊了特朗普政府應對疫情的失敗。