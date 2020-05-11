【新冠肺炎】美國擬指控中國黑客偷疫苗與療法資料

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（Department of Homeland Security）料來未來數天發出警告，稱中國的黑客與間諜人員正嘗試竊取其他國家研究新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗及療法的資料。

《紐約時報》在5月10日的報道指出，官員表示這份公開警告過幾天就會發布。該報指草稿內容指中國正尋求「透過非法手段，取得與疫苗、療法、檢測等有關各種有價值的知識財產與公共衞生資料」。

這份警告文件將警告說，中國技術最高的黑客以及間諜在努力偷取美國的研究，拿來自行發展疫苗以及療法。

文件將聚焦中國的「非傳統作法」（nontraditional actors），這是特朗普政府用來形容研究人員與學生從學院與私人實驗室內竊取資料的術語。

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該報引述私營資訊安全公司稱，已有逾12個國家重新部署軍方與情報機構的黑客，絞盡腦汁看能否拿到一些有關其他國家對病毒的應對的資料。甚至連美國盟友韓國，以及素來不以網攻出名的國家如越南，都重新指示其國控黑客聚焦在與病毒相關的資訊。這份文件亦將提到，除了中國，伊朗及其他國家也在尋求竊取數據，以及利用來大流行這個時期來進行針對基礎建設的攻擊。

報道指出，華府直接指控中國國控網絡黑客團隊，是涉及美國網絡司令部（United States Cyber Command）及美國國家安全局（National Security Agency）一個較大的威懾策略的一部分。

中國外交部發言人趙立堅5月11日回應有關報道，稱中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的受害國。中方歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。他說，中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列。任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的。