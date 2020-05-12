【新冠肺炎】研究：紐約市近期超額死亡達數千人　或與疫情有關

美國疾病控制和預防中心5月11日公布紐約市的研究報告，紐約市的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）實際死亡人數或比起州和市政府的統計多出數千人。估計有額外5,293名死者直接或間接與疫情有關。

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紐約市衛生與心理衛生局的研究報告指出，3月11日至5月2日期間，市內錄得32,107人死亡，是根據往年預測的四倍，總共多出24,172人。其中有18,879名死者屬新冠肺炎確診或可能個案，額外的5,293名死者或死於其他原因。

報告提到，只記錄死亡證列明死於新冠肺炎的死亡將忽略部份個案。其他死者或未有接受檢測，也有機會是檢測結果呈陰性其後確診。也有人可能死於醫療設施以外的地方，或醫護未考慮到死亡可能感染病毒。

超額死亡同時也有可能是醫療危機引起的漣漪效應。研究員透過檢測和檢查死亡證亦未能將超額死亡的5,293名死者直接歸因於新冠病毒，但可能與疫情有關。心臟病或糖尿病等長期病患者或受到較大影響，但病毒並非直接死因。其他人或擔心疫情延遲或避免求醫，減少社交接觸措施和醫院變得繁忙也可能有關。