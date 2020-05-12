【新冠肺炎】蓬佩奧和六國外長舉行視像會議　討論對抗疫情

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月11日與澳洲、巴西、印度、以色利、日本和韓國外長舉行視像會議，討論對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）表示，蓬佩奧和各國外長提出在抗疫疫情和查明病毒源頭方面進行國際合作、確保透明度、保持負責任態度的重要，並討論共同防範世界衛生危機、重申維護基於規則的國際秩序。

蓬佩奧發文指，很高興和各國外長商討合力應對疫情，並強調法治、透明和負責任的態度將成為抗疫成功的關鍵。

Pleased to speak with @MarisePayne, @ernestofaraujo, @DrSJaishankar, @Israel_katz, @moteging, and @MOFAkr_eng to discuss cooperation in combatting the #COVID19 pandemic. The rule of law, transparency, and accountability will be key to our shared success. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 11, 2020

韓聯社報道，韓國外長康京和強調及時透明共用相關資訊的重要，並指出韓國出於人道目的提供或出口醫療防疫物資，共用防疫經驗，為國際社會克服疫情做出積極貢獻。