英國警察樹林追捕疑犯　本已筋疲力盡　一個爆笑原因意外抓到犯人

英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）警方日前追捕犯人時差點追丟，沒想到犯人竟按耐不住放出一聲相當響亮的屁，警方循聲追捕，最終順利逮到犯人。這件事被警方分享到Facebook上，逗的民眾哈哈大笑。

警方臉書原文及網友反應：

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英國BBC 7日報道警方的逮捕過程，原先警方在追捕時，因犯人躲進哈沃斯（Harworth）附近的林地，讓警方難以追蹤其位置，加上當時天色很黑，差點追丟。但此時犯人卻放出一聲響屁，導致行蹤暴露而被逮捕。

當地警方事後在Facebook分享，負責追捕的芬頓（Fenton）警官表示，他當時已經追到沒有力氣了，「但顯然犯人還有一些力氣。我聽到他放屁便跟着聲音到灌木叢找」。貼文中雖未表示犯人因何事被通緝，只知目前已被送到曼斯菲爾德（Mansfield）拘留。

貼文一出，許多網友在下方回應，甚至有人用GIF動圖表達自己的心情，「誰說警察沒有幽默感的」、「我的天！這太令人難忘了」、「找到犯人了」、「警察很敏銳呢」。

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