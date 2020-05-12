英國警察樹林追捕疑犯　本已筋疲力盡　一個爆笑原因意外抓到犯人

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）警方日前追捕犯人時差點追丟，沒想到犯人竟按耐不住放出一聲相當響亮的屁，警方循聲追捕，最終順利逮到犯人。這件事被警方分享到Facebook上，逗的民眾哈哈大笑。

警方臉書原文及網友反應：

+3
+2

英國BBC 7日報道警方的逮捕過程，原先警方在追捕時，因犯人躲進哈沃斯（Harworth）附近的林地，讓警方難以追蹤其位置，加上當時天色很黑，差點追丟。但此時犯人卻放出一聲響屁，導致行蹤暴露而被逮捕。

當地警方事後在Facebook分享，負責追捕的芬頓（Fenton）警官表示，他當時已經追到沒有力氣了，「但顯然犯人還有一些力氣。我聽到他放屁便跟着聲音到灌木叢找」。貼文中雖未表示犯人因何事被通緝，只知目前已被送到曼斯菲爾德（Mansfield）拘留。

貼文一出，許多網友在下方回應，甚至有人用GIF動圖表達自己的心情，「誰說警察沒有幽默感的」、「我的天！這太令人難忘了」、「找到犯人了」、「警察很敏銳呢」。

【相關圖輯】澳洲餐廳疑無視禁令全店滿座遭舉報　警察上門驚見食客「不是人」（點圖放大瀏覽）：

+10
+9
+8

【相關圖輯】警察cosplay新冠病毒　幫大象戴口罩遊街示眾　印度防疫奇招層出不窮（點圖放大瀏覽）：

+4
+3
+2
外國人無廁紙用什麼擦屁股？電話簿忽然變實用　還有這些聽到都痛
印度首屆放屁大賽失敗收場　僅3勇士肯上台　壓力大全部放不出來
牛已成溫室氣體第三大排放者　僅次中美　瑞士研新飼料減放毒屁
美國5歲男童開車上高速公路去加州買林寶堅尼　遭警察截停
英國人無視禁令四圍走　夢幻藍湖訪客不減　警察出絕招：把湖染黑
美國警察在機場與自己警犬開心自拍　溫馨場面被放上網意外爆紅
英家庭詭異後院7年來種什麼花都死光　警上門揭驚天真相令人心寒

延伸閱讀：

牛牛用電線桿撓屁股害800戶停電 Po出道歉變網紅牛

難忍42度高溫一日洗澡逾10次 泰國女子疑中暑半夜猝死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。