【新冠肺炎】白宮顧問斥中國用60天摧毀美國經濟

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）5月10日接受訪問時，他批評中國在60天內就摧毀本來強勁的美國經濟，他又稱，對於中國上海迪士尼樂園（Disneyland）重開，但另一邊加州迪士尼樂園仍然要關閉，他對此感到生氣。

🔻上海迪士尼重開情況🔻

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白宮貿易顧問納瓦羅10日接受美國霍士（Fox News）電視台《周日早間期貨》（Sunday Morning Futures）欄目採訪時稱，「特朗普總統在3年間建立最強勁與亮麗的經濟，中國共產黨在60天內就把它摧毀了。」

他之後又稱「我突然想到上海迪士尼今天早上（重新）開放了，而迪士尼樂園的發源地——我的家鄉（加州）橙縣（Orange）阿納海姆（Anaheim）的迪士尼樂園卻因中國共產黨仍在關閉。這讓我很生氣。」

Peter Navarro: "It crossed me that Disneyland in Shanghai is opening this morning, while my own Disneyland in my own homeland in Orange County, in Anaheim, where Disneyland was born, is still shut because of the Chinese Communist Party. That makes me mad." pic.twitter.com/Z6Onr98wkn — Bobby Lewis (@revrrlewis) May 11, 2020

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