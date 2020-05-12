【新冠肺炎】白宮顧問斥中國用60天摧毀美國經濟

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）5月10日接受訪問時，他批評中國在60天內就摧毀本來強勁的美國經濟，他又稱，對於中國上海迪士尼樂園（Disneyland）重開，但另一邊加州迪士尼樂園仍然要關閉，他對此感到生氣。

🔻上海迪士尼重開情況🔻

+4
+3
+2

白宮貿易顧問納瓦羅10日接受美國霍士（Fox News）電視台《周日早間期貨》（Sunday Morning Futures）欄目採訪時稱，「特朗普總統在3年間建立最強勁與亮麗的經濟，中國共產黨在60天內就把它摧毀了。」

他之後又稱「我突然想到上海迪士尼今天早上（重新）開放了，而迪士尼樂園的發源地——我的家鄉（加州）橙縣（Orange）阿納海姆（Anaheim）的迪士尼樂園卻因中國共產黨仍在關閉。這讓我很生氣。」

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+6
+5
+4
【新冠肺炎】白宮西翼 — 可能是全球最難遵守社交距離的工作場所
【新冠肺炎】白宮密報指美國中部病毒感染率正急劇上升
【新冠肺炎】白宮要求所有進入西翼人士需戴口罩
【新冠肺炎】美國白宮顧問納瓦羅呼籲究責：中國必須找數
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。