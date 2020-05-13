【新冠肺炎】美國民主黨提出3萬億美元紓困法案

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月12日公布總值超過3萬億美元的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）紓困法案，包括向州和市政府撥款1萬億美元，並向每戶發放最多6,000美元。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

法案將撥款750億美元用作檢測病毒，另外有100億美元用作小型企業的緊急撥款，美國郵政局則獲撥款250億美元。法案提出向個人發放1,200美元的現金，每戶發放最多6,000美元。1,750億美元的住屋援助基金將協助支付租金和按揭。每周600美元的加強版聯邦失業援助將延長至2021年1月。

眾議院5月15日召開會議，預計屆時將表決法案。佩洛西警告，如果不採取行動，代價將比援助方案更高昂。她表示，有人說要停下來，不過面對傷痛的家庭知道饑餓不會停下來，租金不會停下來，帳單不會停下來，失業或失去至愛的艱辛不會停下來。

民主黨提出的紓困法案遭到共和黨反對。共和黨有意擱置新一輪紓困法案，評估自3月初以來已經推出近3萬億美元援助的影響。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為法案並不迫切，也不符合現實情況。參議院將於月底的陣亡將士紀念日後再作考慮。