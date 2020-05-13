Work From Home可以持續到天長地久？Twitter僱員可永不返office

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，Twitter在5月12日公布，員工如想在家工作可以「永遠」這樣做，至疫情結束後亦能繼續。

公司行政總裁多爾西（Jack Dorsey）5月12日在一份發給全體職員的電郵中指出，員工可永遠不必進入辦公室。

英國《衛報》5月12日報道稱，Twitter發言人向其確認：「公司是第一批因新冠肺炎疫情進入在家工作模式的公司，但不預期會是其中一間第一批（讓員工）重返辦公室的公司。」

Twitter稱已強烈鼓勵人們自3月2日起在家工作，以及讓他們自3月11日起繼續這樣：「傾向在外工作的員工現在可無限期繼續。」那些想返回公司工作的人，可能至少要等到9月。

公司中並非所有人都能「在家工作」，維護伺服器的員工須繼續上班工作。

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公司對於重開辦公室表現謹慎：「當我們決定重開辦公室，亦不會是快速回到之前的情況。這會是小心的、經策劃的、逐間辦公室進行以及循序漸進的。」

Twitter已取消2021年前所有必須人們親自參加的活動，2020年9月前也停止派員出差。公司還會批出津貼，讓他們購買辦公用品，包括桌椅。

多爾西看來不怕新安排會導致效率問題，他2月就出席業績電話新聞發布會時已說：「我不怕會出現任何工作放緩的情況，因為我們現正分配我們的人手，而我真的想我們要建立一間不完全依賴三藩市的公司。」此外Twitter一名代表對《商業內幕》(Business Insider）網站說：「過去數月已證明，我們能做得到。」

這間公司可說是「在家工作」政策最慷慨的一間。其他科技公司包括亞馬遜、微軟、Facebook亦已向員工公布，他們可留家工作直至今秋。

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