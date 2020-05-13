梨泰院夜店病例增至119宗　補習班老師傳染8人　染病學生曾返教會

韓國首爾梨泰院夜店爆發集體感染，相關病例5月13日增至119宗。仁川一名補習班老師光顧夜店後染病，傳染給多名學生，其中2名學生更曾到教堂參加禮拜，仁川社區恐面臨爆發傳播風險。

韓國首爾梨泰院夜店相關的新冠病毒確診病例累計增至119宗。圖為檢疫人員5月12日在梨泰院一間夜店內噴灑消毒劑。（Reuters）

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梨泰院夜店群組目前確診的119個病例中，來自首爾的患者佔69人。中央防疫對策本部表示，有30人從未到過梨泰院夜店，意味他們是受到二次傳染。

韓聯社報道，仁川一名25歲補習班老師確診染疫，他接受當局調查時自稱無業，甚至隱瞞自己曾到訪梨泰院夜店。他的一名21歲同事、補習班5名高中生、一名私人補習的中學生已被他傳染，一名家長也因此受感染，這8人已經分別送往3家醫院負壓隔離病房接受治療。

當局針對上述8人展開調查後，發現2名染疫高中生確診前曾前往教會禮拜。2間教會當天分別有350人及700人參加禮拜，與確診者停留同一密閉空間。當局呼籲，2間教會教徒短期內應避免外出或與他人接觸。