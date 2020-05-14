【新冠肺炎】日本料14日傍晚將宣布解除39縣緊急狀態

日本傳媒報道，首相安倍晉三將在5月14日傍晚6時召開記者會，宣布解除39個縣的緊急狀態，首都東京及大阪等的緊急狀態則會維持。

由傳染病和經濟學專家等組成的政府諮詢委員會，14日早上舉行政府對策總部會議，料將宣布上述決定。自4月7日對7個都府縣發布緊急狀態，並在16日擴大至全國以來，將是首次解除相關措施。政府將分階段重啟此前為防止疫情蔓延而施加限制的社會經濟活動。

政府將維持對北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫8個都道府縣的緊急狀態。共同社報道，政府也曾考慮解除京都的緊急狀態，但考慮到緊鄰大阪的情況，認定仍為時尚早。

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日本經濟再生擔當相西村康稔14日在諮詢委員會會議上指，全國新增感染人數趨向減少，「39個縣的近期狀況為，感染者逐步回落至疫情開始擴大的3月中旬以前的狀況。」

為防止解除緊急狀態後感染個案爆發式回升，政府將要求有關地區的民眾繼續保持社交距離、戴口罩和勤洗手，避免非緊急的橫跨都道府縣移動，以及前往曾發生集體感染病例的場所。當局將繼續監控疫情，若解除後感染人數激增，也將探討重新制定政策。