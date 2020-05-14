美國監管機構否決比亞迪N95口罩許可申請　10億美元訂單恐告吹

美國媒體5月13日報道，隸屬於美國疾病控制和預防中心（CDC）的全國職業安全和衛生研究所（NIOSH）否決比亞迪的N95口罩許可申請。比亞迪之前已獲得來自美國的大額訂單，包括加州政府的10億美元訂單，如今交易面對告吹風險。比亞迪方面表示，將重新提交申請。

新冠疫情爆發後，比亞迪迅速轉型成為全球最大的口罩生產商。圖為比亞迪生產的KN95口罩（比亞迪官方網站）

《華爾街日報》5月13日報道，根據美國的全國職業安全和衛生研究所（NIOSH）的聲明稱，基於多個理由否決比亞迪的口罩許可申請，惟具體原因是保密信息，但該機構又提到，本月早些時候曾通知比亞迪，稱對比亞迪中國工廠的現場評測結果是「不可接受」。

比亞迪：重新提交申請

比亞迪北美分公司的高級通訊總監吉拉爾多特（Frank Girardot）則表示，最初申請遭拒絕是由於書面工作的問題，並表示該公司會在5月13日重新提交申請。他向媒體表示，有意在月底前完成這個過程，又表示比亞迪已經通過了Niosh認證過程中的口罩測試部分。

對於美媒報道NIOSH否決申請一事，新浪財經則引述比亞迪方面人士稱「NIOSH並未否決N95口罩的許可申請，我們還要繼續補充資料。」

比亞迪之前已經獲得來自美國的大額訂單，包括來自加州政府的10億美元訂單。但美聯社曾報道稱，比亞迪因未能在一定時間內拿到美國的口罩認證，要向加州政府退還部分口罩訂單的訂金，而為了完成貨物交付，比亞迪需要等待認證獲得通過。

比亞迪自今年2月1日起，迅速於深圳和長沙兩地設立智慧化口罩生產線，並從初期的日產500萬個大幅提升至4月中旬日產口罩量達2,000萬個，並以每日增加300萬個速度擴大生產。