【新冠肺炎】杜魯多：中國在病毒源頭及初期應對方面尤其面臨質疑

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）5月13日表示，在有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是如何開始，以及危機初期的處理方式等方面，中國「尤其」將面臨外界質疑。

加拿大毗鄰美國，抗疫面臨巨大壓力，特魯多曾多次就疫情發表講話，請點擊觀看大圖：

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加拿大《環球郵報》5月13日報道，杜魯多說：「我認為明顯的是，圍繞新冠肺炎疫情的起源和早期行為，各國有很多問題，尤其是中國。」

對於加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）批評稱，「該政權粗暴的行為破壞了該國提升其全球影響力的努力。」杜魯多拒絕就是否贊同鮑達民上述言論置評，但是他強調，當人們對新冠肺炎疫情是如何開始大流行提出疑問時，中國是特別引起興趣的來源。

杜魯多說：「與此同時，我們正在目睹一場全球（疫情）大流行，需要全球協調一致的應對……我認為，我們就不同國家的行為提出問題是完全正常的，包括中國。」

民意調查機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）5月13日發布的最新調查結果顯示，加拿大人對中國持正面看法的比例創下歷史新低，1,518名受訪者中只有14%對中國持正面看法，而在6個月前這一比例為29%。

調查發現，有85％的加拿大受訪者認為中國政府對新冠疫情報吿並不誠實。在5G問題上，78%的加拿大受訪公眾反對中國電信業巨頭華為公司參與本國5G網絡建設，這一比例比2019年年底上升了9個百分點。