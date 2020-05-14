【新冠肺炎】日本政府宣布解除39縣緊急狀態　東京等地21日再檢討

日本首相安倍晉三5月14日宣布，解除全國39個縣因應新型冠狀病毒（COVID-19）而實施的緊急狀態，而東京、大阪、北海道等都道府縣的緊急措施仍然有效，但會在下周評估情況，不排除會提早解封。

安倍晉三在執政自民黨的臨時高層會議上表示，政府抗疫對策本部計劃傍晚正式宣布即時解除東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪、京都、兵庫及北海道以外的縣市的緊急狀態令。他表示，比較今昨兩周，新增的感染情況傾向減少，在最近一周的感染比率抑制至每10萬人只有0.5人以下等因素，所以作出解封的結論。

他亦呼籲其餘8個都道府縣要繼續保持警覺，避免外出，當局會在21日檢討這些地方的情況，或考慮提早解封，而無需等到31日屆滿。安倍並強調，今次解封的縣市仍有再次爆發疫情的風險，因此認為盡可能在5月內都避免穿州過省，以及避免到人多密集、密閉地方和與其他人緊密接觸、俗稱「三密」的新生活模式。

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經濟再生擔當相西村康稔14日在諮詢委員會會議上指，全國新增感染人數趨向減少，「39個縣的近期狀況為，感染者逐步回落至疫情開始擴大的3月中旬以前的狀況。」

為防止解除緊急狀態後感染個案爆發式回升，政府將要求有關地區的民眾繼續保持社交距離、戴口罩和勤洗手，避免非緊急的橫跨都道府縣移動，以及前往曾發生集體感染病例的場所。當局將繼續監控疫情，若解除後感染人數激增，也將探討重新制定政策。