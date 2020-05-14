【新冠肺炎】法國醫藥巨頭稱疫苗優先供美國　巴黎政府：不可接受

法國醫藥巨頭賽諾菲集團（Sanofi）行政總裁哈德森（Paul Hudson）5月13日在接受美國媒體訪問時提到，若研發出新冠肺炎（COVID-19）疫苗，將優先向美國供應，此言論惹來爭議，法國官員形容是「不可接受」。 該集團之後表示，正與歐洲監管機構合作，以加快在歐洲研發疫苗。

法國醫藥巨頭賽諾菲的高層在5月13日表示新冠疫苗將優先向美國供應，立刻受到來自法國政府的批判。圖為一名戴口罩的民眾4月24日從位於法國巴黎的賽諾菲集團總部門前走過（Reuters）

哈德森（Paul Hudson）5月13日在接受彭博社採訪時稱「美國政府有權獲得最大的預訂權，因為它已投資，承擔風險。」

哈德森關於「疫苗由美國優先」的言論一出立刻引發質疑。據法國《歐洲時報》5月14日報道，法國經濟事務國務秘書帕尼耶-呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）表示，賽諾菲集團將新冠狀病毒疫苗優先提供美國的做法是不可接受。

她說「賽諾菲昨天的言論違反常理，他們已向我們做出改正，對於我們來說，另一個國家擁有優先權是不可接受的事情，賽諾菲法國負責人已向我確認疫苗將會面向全體，否則我們無法接受。」

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路透社5月14日報道，賽諾菲公司5月13日還表示，正在與歐洲監管機構合作，以加快在歐洲研發潛在冠狀病毒疫苗。該公司在一份聲明中表示，目前正在與歐盟以及法國和德國政府進行談判，以加快區域疫苗的研發。

總部位於法國巴黎的賽諾菲是全球第五大製藥企業。賽諾菲的巴斯德（Pasteur）部門在生產流感疫苗方面擁有良好的往績，4月與英國競爭對手葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）展開合作。這些公司已獲得美國衛生部生物醫學高級研究與開發局（BARDA）的財務支持。

在BARDA的支持下，美國生產的劑量有望首先用於美國患者，這一動向引發歐洲關注。