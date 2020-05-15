世貿總幹事提前離職誰來掌舵？　歐洲代表率先成為熱門人選

世界貿易組織（World Trade Organization）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）5月14日宣布提前一年於8月底正式離職。貿易戰言猶在耳，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，新任總幹事的遴選自然成為地緣政治角力的場所。

貿易戰的代表人物美國總統特朗普（Donald Trump）多次批評世貿對中國立場軟弱。因為華府阻撓任命新法官，世貿的上訴機構處於停擺狀態。面對疫情引起的貿易壁壘，世貿也未有太大的動作。世貿唯一有望達成共識的漁業補貼談判亦暫緩。

《歐洲政治周報》網站（Politico）形容，總幹事遴選過程的目標是試圖圍繞一名候選人達成共識，其餘候選人相繼退出。美國和中國未曾有代表出任總幹事，歐洲代表曾三次出任總幹事。

報道指，西班牙外交部長岡薩雷斯（Arancha González）和瑞典籍的歐盟前貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmström）率先成為大熱候選人。不過由於阿澤維多對上一任的總幹事拉米（Pascal Lamy）便是來自法國，其他陣營或偏好選出來自歐洲以外的總幹事。

貿易外交官員有感是時候讓非洲的代表掌舵，正在考慮多名非洲候選人，不過尚未得出共識。而阿澤維多對上一名來自新興市場的總幹事便要數到泰國的巴尼巴滴（Supachai Panitchpakdi）。

世貿每半年一次的峰會原定6月在哈薩克舉行，因為疫情影響已經押後，預計2021年6月舉行。報道引述日內瓦的官員指，阿澤維多提早離職是希望世貿避免同時舉行總幹事遴選和峰會。