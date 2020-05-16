【新冠肺炎】特朗普：冀2020年底推出疫苗

美國總統特朗普5月15日在白宮舉行記者會表示，希望其中一種正在研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗可以在2020年底面世採用，又說將很快出現美好的結果。

新冠肺炎：特朗普表示，希望在2020年底推出疫苗。圖為他5月15日在白宮橢圓形辦公室發表講話。（AP）

特朗普指出，美國政府正在與其他國家合作研發疫苗，希望加快步伐，並表示其中一種正在研發的疫苗，可望在2020年底推出巿面。他又表示，無論有無疫苗，美國都會克服疫情，病毒亦會消失。

協助特朗普開展疫苗工作的葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）前高層斯勞維（Moncef Slaoui）對此表示樂觀。他表示，最近看到疫苗臨床試驗的早期數據，這些數據使他更加確信到年底能提供幾億劑疫苗。

路透社報道，斯勞維提及的可能是美國製藥公司莫德納（Moderna）研發的疫苗，這隻疫苗最近得到美國食品和藥物管理局（FDA）批准可以進入下一階段臨床試驗。

美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部5月13日發出警示，指與中國政府有關的黑客嘗試偷取涉及新冠狀肺炎疫苗的研究資料。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）翌日批評中國在網絡上的行為，是其在疫情期間諸多破壞行為的延伸。