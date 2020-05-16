Facebook傳斥逾31億元收購Giphy　將併入Instagram

社交網絡Facebook在5月15日一個網誌帖文宣布，收購動態圖片（Graphical Interchange Format，GIF）製作平台Giphy，並將之與旗下照片分享應用程式Instagram整合。

Facebook和Giphy拒絕透露交易金額，美國新聞網站Axios引述消息人士稱，交易總額約4億美元（約31.2億港元）。

Facebook稱有Giphy已有50%的流量是來自它的平台，另一半來自Instagram。

截至2019年底，Giphy稱其每日有7億人使用，而用戶每日發送約100億個內容。Giphy是全球其中一個製作及儲存GIF的大型網站，其競爭對手是Imgur。

路透社16日引述TechCrunch的報道，指出Facebook曾在2015年嘗試收購Giphy但被拒絕。Giphy之後與多個社交媒體平台達成合作關係。

Giphy被收購後會成為Instagram的一部分。前者的媒體庫亦會進一步與Instagram及其他Facebook持有的應用程式整合。

Instagram產品部副總經理沙阿（Vishal Shah）表示：「人們仍然可以上載GIF、開發商和應用程式介面夥伴繼續可取用Giphy的應用程式介面、Giphy的創意群體會仍然能夠創造很棒的內容。」