網上「長者聖經研讀班」被黑客入侵播AV　美國教會將Zoom告上法庭

視像會議應用程式Zoom被爆有安全隱憂，引發大眾關注。美國加州三藩市一家教會上周透過Zoom進行線上「長者聖經研讀班」時，竟然遭到黑客入侵、變成播放A片！

該教會13日一怒之下入稟法院，控告Zoom未能阻止駭客入侵，「將營利收益置於資訊安全之上」。

（Zoom官方圖片）

案情指出，三藩市「聖保羅路德會教堂」6日利用Zoom進行線上聖經研讀班。然而進行了42分鐘後，大部分為長者的參加者的電腦都遭到駭客入侵：按鍵無反應，畫面變了成人電影內容，包括成人性行為、性侵、甚至虐待兒童和幼兒，教會形容這些內容讓人「作嘔」。

🔻該教會發文稱已轉用其他平台🔻

訴狀中指出，犯案的駭客是惡名昭彰的慣犯、已被投訴多次，Zoom早已知道對方他的存在，卻未能加以阻止。該教會認為Zoom疏忽兼且侵犯私隱、更違反加州保障消費者隱私的條例，因此向Zoom索賠。

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Zoom除了譴責駭客的行為之外，同時表示已立刻封鎖對方的帳號並且向有關單位檢舉他。但他們也指稱，受害的教會事發時不曾即時採取行動。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】