【新冠肺炎】美媒取得華大學密件　稱中國確診病例或達64萬

中國稱截至5月15日，該國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例累計82,941個，死亡病例累計4,633個。不過有美國媒體聲稱取得中國人民解放軍國防科技大學外泄的資料，內容顯示中國病例可能達64萬宗。

美國《外交政策》雙月刊稱取得一份有關中國新冠肺炎確診和死亡病例的數據集。資料提供者要求匿名，並指資料來自國防科技大學。《外交政策》與非牟利新聞機構100Reporters共同分析有關數據。

《外交政策》報道，數據集包含逾64萬項更新資料，資料覆蓋全國最少230個城市，換言之，在這些數據被蒐集之時，有64萬行的個案在特定地點發生。

每項資料都包含特定地點的經度、緯度以及特定地點「已確認」的病例數目，搜集日期介乎於2月初到4月底。特定地點包括醫院、屋苑社區、酒店、超級市場、火車站、餐廳、學校。

《外交政策》指，資料並不包含患者或死者的姓名，而數據集內的病例報告亦無法逐個查證。目前並不清楚大學如何搜集這些資料。

英國小報《每日郵報》（Daily Mail）5月15日的報道指出，假如每項資料都包含至少一宗病例，意味數據集至少記錄64萬宗病例。不過報道又指，如果資料搜集方法不一致，同一宗病例可能會被重複計算，導致數字出現偏差。

國防科技大學及美國疾病控制和預防中心（CDC）均未有回覆《外交政策》的提問。