【新冠肺炎】世衛大會中國面臨兩大挑戰　美歐澳或將聯手施壓

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首次舉行的世界衛生大會（WHA）會議預定5月18日舉行。分析稱，中國將在兩個最敏感的問題上面臨挑戰。

據彭博社5月16日報道，世界衛生組織（WHO）的決策機構世界衛生大會將於18日在日內瓦舉行自新冠肺炎疫情席捲全球以來的首次會議，中國將在兩個最敏感的問題上面臨挑戰：中國在疫情初期對新冠病毒的初步處理，以及台灣參與世衛大會的情況。

疫情爆發以來，美國持續暗示病毒來自武漢實驗室。世衛大會18日在日內瓦召開年度會議之際，針對病毒的起源問題，歐盟和澳洲料將發揮關鍵作用推動調查。

據報包括歐盟在內的近60個國家計劃提出草案，要求世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）合作調查新冠肺炎疫情起源，並盡早啟動應對疫情的檢討。

美國支持的集團也在敦促台灣以觀察員身份參加世衛大會會議。彭博社稱，此舉反映美國及其盟友與中國之間更廣泛的地緣政治鬥爭。在這場造成約30萬人死亡、摧毀全球經濟的疫情大流行之後，中國的威權體制受到了密切關注。

但大部分分析師預計，中國將獲得近200個參加世衛大會會議國家中的大部分支持，這些國家需要與世界第二大經濟體保持良好關係，以支撐國內增長。任何取代世衛組織的提倡也不太可能獲得支持。

澳洲前駐華外交官、現為悉尼洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）研究員的卡桑（Natasha Kassam）認為，「很難想像一個有效的全球衛生機構將中國排除在外，也很難想像美國將台灣的參與列為一條紅線。」