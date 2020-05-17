【新冠肺炎】特朗普「自揭」美1月11日起研究疫苗　網民要求解釋

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日透露，美國於1月11日已經開始研發新冠病毒疫苗。此話一出，立刻引發兩大質疑。

美國總統特朗普5月15日在白宮玫瑰園召開記者會，談及美國正在加速研製新冠病毒疫苗計劃之前，他說出一個後來引起輿論熱烈討論的消息。

特朗普說對記者說：「美國國立衛生研究院（NIH）科學家們在1月11日開始開發第一支候選疫苗——想想看——在病毒基因序列被髮布到網上的幾個小時內。1月11日。大多數人甚至從來沒有聽說過1月11日發生了什麼。我們在那裏試圖開發一種疫苗，甚至不知道我們面對的是什麼。」

特朗普隨後向記者介紹美國政府預計在今年年底之前研製出新冠病毒疫苗的計劃。

特朗普說：「我們正在加速。這是有風險的，也需要大量的資金支持，但我們將節省很多時間。」

特朗普明確表示：「我們的目標是在今年年底前完成（疫苗）研發，然後生產和分發一種經過驗證的新冠病毒疫苗。我認為我們很快就會看到一些非常好的結果」。

中共北京市委機關報《北京日報》旗下的「長安街知事」評論稱，特朗普此番話一出，輿論立刻發文。質疑來自兩個方面：第一，毒株是從哪裏來的？美國是不是早就了解了新冠病毒的情況？

第二，這充分證明，1月11日前新型冠狀病毒已在美國流行，「特朗普和替他幫腔的部分美國政客與媒體在說謊」。

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特朗普口中的「1月11日」，距離中國當時向世界衛生組織（WHO）分享新冠病毒基因序列資訊不久。世界衛生組織1月12日宣布，已收到中國分享的、從武漢不明原因病毒性肺炎病例中檢測到的新型冠狀病毒基因序列。特朗普承認過，美國是在病毒基因序列發布後着手研發疫苗。

這令人想到：中國才搞定病毒基因組序列，美國人卻已開始疫苗研究？

2020年初，特朗普一直在公眾面前淡化新冠病毒的威脅。而特朗普15日的這番言論也「惹怒」不少美國網民，有人質問稱，既然早就開始研製疫苗，聯邦政府為什麼不早早地採取相關行動？

還有網民則抓住特朗普的「漏洞」，質問美方為什麼還指責中國「隱瞞資訊」？

「白宮新聞發言人能否出來解釋一下，科學家是如何在2020年1月11日研製疫苗的？這需要中國提供相關具體資訊，而你們聲稱中國隱瞞資訊。2020年1月15日中國外交官來白宮的時候，你們什麼也沒問。」

美國Business Insider網站5月12日刊文指出，美國可能2019年12月就有新冠病毒，但美國政府在早期追蹤疫情時只關注中國，犯了致命性錯誤。

包括《今日美國報》及《棕櫚灘郵報》等媒體報道，佛羅里達州早在1月1日已有病人新冠肺炎疑似病例，比政府宣布的首宗確診時間早2個月。