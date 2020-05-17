中國駐以色列大使陳屍官邸　以媒揭疑似死因

中國駐以色列大使杜偉於當地時間5月17日早上被發現在其位於特拉維夫市郊海爾茲利亞（Herzliya）的官邸內身亡。以色列媒體稱，他的死因疑為心臟病發作。

5月12日，中國駐以色列大使杜偉與以色列外交部主管多邊事務的副總司長巴爾舉行視頻會議。（中國外交部）

以色列多家媒體5月17日報道稱，中國駐以色列大使杜偉於當地時間17日早上被發現在其位於特拉維夫市郊海爾茲利亞（Herzliya）的官邸內身亡，終年58歲。以色列外交部證實此事，但截至目前中國駐以色列大使館尚未證實。

其中，根據以色列《國土報》的說法，杜偉的死因疑為心臟病發作，看來是在睡夢中去世。

報道稱，杜偉死亡原因似乎是心臟病發，因為杜偉被工作人員發現死在他住所的的床上，身上沒有任何暴力痕迹。

《耶路撒冷郵報》援引以色列陸軍廣播電台（Army Radio）報道稱，現場無發生暴力痕跡，調查人員認為杜偉是因心臟病去世。

《耶路撒冷郵報》稱，以色列外交部已就中國大使突然去世向中方表示哀悼。

截至發稿時，暫未看到中國駐以色列大使館證實此事。

杜偉2020年2月起擔任中國駐以色列國特命全權大使，此前他曾是中國駐烏克蘭大使。中國駐以色列大使館的資訊顯示，就在5月12日，杜偉還曾與以色列外交部主管多邊事務的副總司長巴爾舉行視像會議。