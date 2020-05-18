【新冠肺炎】是否同意世衛帶頭來華調查　中國駐英大使劉曉明回應

中國駐英國大使劉曉明5月14日接受英媒專訪，就是否隱瞞新冠肺炎（COVID-19）疫情、是否允許國際專家到中國調查等回應。

雖然武漢的生活秩序已經逐步恢復正常，但作為疫情最初爆發的中心，仍然備受關注，請點擊觀看大圖：

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中國駐英國大使劉曉明5月14日接受英媒專訪，就是否隱瞞疫情、是否允許國際調查等多個熱點問題做出了回應。

據中國外交部官方網站消息，5月14日，中國駐英國大使劉曉明接受英國天空電視台《新聞時間》欄目主持人奧斯汀直播連線專訪。

針對美國對中國「隱瞞疫情」的指控，劉曉明表示，根本不存在任何隱瞞。中方及時與世衛組織（WHO）和國際社會分享了疫情資訊，在1月3日就通報美國。中美雙方疾控部門均就疫情資訊保持日常溝通。

對病毒源頭進行調查的問題，成為當天專訪的一個重頭戲內容。

主持人：國際社會不信任中國的另一個原因是中方拒絕國際獨立調查。如果沒有隱瞞的話，中方為什麼不允許國際社會對武漢的實驗室、「濕貨市場」進行調查？

劉曉明：這種所謂國際調查含有政治目的。當前國際社會的首要任務是抗擊疫情。我同意英國衛生大臣所說，目前國際社會應全力合作應對疫情。中方是開放、透明的，沒有任何隱瞞，也沒有什麼好怕的。我們支持在適當時候對疫情進行回顧和總結，但必須由世衛組織牽頭開展，必須是國際性的。

主持人：中國同意由世衛組織牽頭組織各國科學家到中國進行調查嗎？

劉曉明：是總結和評估，但應該在適當的時候，而不是現在。評估的目的是進行科學分析、總結經驗，在應對下次大流行時怎麼能做得更好。這才是評估目的，而不是指責中國。

主持人：恕我直言，源自中國武漢的病毒已導致全世界450萬人感染，近30萬人死亡，這是一場全球性悲劇，難道不應該由世界知名科學家儘快開展全球調查嗎？

劉曉明：目前，中國、美國、英國的科學家和專家們正在努力工作，尋找病毒源頭。疫情爆發，中國是第一個報吿病例的國家，但不能說中國就是病毒的源頭。這應該由科學家來決定，不是你，也不是我。

主持人：我使用「源頭」一詞是因為中國發現第一個病例。這不是第一次了，之前的嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士，SARS），這次的冠狀病毒，我們不能允許這種情況再次發生。

劉曉明：當然不能。但科學家尚未弄清病毒的源頭，因此不能指責中國，中國是受害者，不是肇事者。病毒不是人為製造的，而是源自自然。我們應該堅持科學的態度，而不是像個別美國政客一樣，對中國污名化、利用假消息無端抹黑。

主持人：那就讓科學家們進去調查，他們會發現真相。大多數現代公正、公開和負責任的國家都會允許國際科學家儘快進去調查。

劉曉明：毫無疑問，我們與國際社會的科學家密切合作，但是這應與背後有政治動機的所謂「獨立調查」區分開來。當你說世界各國呼籲進行獨立調查，那只是個別國家，美國，澳洲，你能說出10個國家嗎？我認為許多國家呼籲的是全球團結合作應對疫情，而不是相互指責。當今的主題是聚焦如何戰勝病毒、挽救生命，而不是指責、推卸責任。